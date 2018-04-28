في عملية استمرت لـ 9 ساعات.. القوات السعودية تكبد الحوثيين خسائر كبيرة

عادل الحربي(صدى):

نجحت القوات السعودية، في تنفيذ عملية عسكرية على الحوثيين، حيث استمرت أكثر من 9 ساعات قبالة سلسلة جبال الوعوع، وجبال رأس الطير وسبعة عليب ورأس الخطأ، بمساندة من مروحيات الأباتشي وطيران التحالف.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة، بعد مقتل قيادي وعشرات من عناصره، مع تدمير آليات ومخازن أسلحة تابعة لهم، كما تم العثور على مخازن صواريخ وقذائف، كانت المليشيات تستخدمها لاستهداف مناطق بالمملكة العربية السعودية.

وكانت القوات السعودية المشتركة، نفذت عمليات عسكرية واسعة على مواقع للحوثيين، قبالة شريطها الحدودي المطل على محافظة صعدة اليمنية.