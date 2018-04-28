4 أسباب لإضاءة لمبة الوسادة الهوائية وكيفية إطفائها

عادل الحربي(صدى):

الإيرباق في السيارة ، هو أحد الأنظمة التي تم ابتكارها في السيارات، من أجل حماية الركاب حال التعرض إلى أي نوع من أنواع الصدام أو الحوادث .

وفي هذا الصدد عرض متخصصون في مجال السيارات أسباب إضاءة إشارة الوسائد الهوائية:

1) ضعف بطارية السيارة

وهو من أكثر الأسباب شيوعا لإضاءة هذه اللمبة، وبمجرد شحن البطارية تزول المشكلة.

2) الدوائر الكهربائية

مع مرور الوقت توجد دوائر كهربائية خاصة بالوسادة الهوائية تتفكك وتصبح هشة، مما يؤدي لإضاءة اللمبة، وبمجرد تغيير الدوائر الكهربائية تزول المشكلة.

3) رطوبة في وحدة التحكم

أحيانا تحدث مشكلة لوحدة تحكم إشارة الوسائد الهوائية لوجودها أسفل مقعد السائق نتيجة للاهتزاز أو تعرضها للماء.

4) حزام الأمان

وعادة ما يظهر هذا الشعار أمامك في لوحة القيادة بحال إذا كانت سيارتك تعاني من مشكلة في حزام الأمان.