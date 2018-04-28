الذايدي: حملة ” صحة الرياض ” تسهم في تعريف المرضى بحقوقهم

سعيد العجل(صدى):

نوه الاعلامي الرياضي محمد الذايدي بحملة “ صحة الرياض ” تجربة المريض والتي أطلقتها في المراكز التجارية مؤخرا .

وأضاف الذايدي بأن الحملة تساهم في تعريف المرضى و ذويهم بما يحق لهم في مجال الخدمة الصحية ، وإلمام المريض بحقه في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب بصورة لائقة ومحترمة في كل الأوقات وتحت كل الظروف طبقاً لسياسات وإجراءات أهلية العلاج وضمن طاقة المنشاة والقوانين المنظمة لعملها ، وضمان إلمام المريض أو الوصي القانوني عليه بكافة المعلومات المتعلقة بالحالة والوضع الصحي للمريض بشكل وافي وواضح، اضافة الى الحقوق التفصيلية المتعلقة بكل تخصص على حدة .

و استعرض الذايدي خلال زيارته مقر الحملة في العثيم مول عدة فعاليات عبر عدد من الاركان التوعوية في المراكز التجارية .

ويشار أن “ صحة الرياض ” قامت مؤخراً بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم .