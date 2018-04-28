أمانة الشرقية والمجلس البلدي يقيمان ورشة عمل عن الممارسات الخاطئة بالصالونات النسائية

سعيد العجل(صدى):

أقامت أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع المجلس البلدي بحاضرة الدمام مساء أمس الأول الخميس ورشة عمل حول الآثار السلبية عن بعض الممارسات الخاطئة في بعض الصالونات النسائية تحت عنوان ” اختاري بعناية وتألقي بوعي ” ، برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على مسرح الأمانة .

وقال المستشار الاعلامي والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، في بيان صحافي: أن الورشة شهدت إقبالا كبيرا من سيدات المجتمع .

اُفتتحت الورشة بكلمة رئيسة قسم التواصل المجتمعي بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أ. سميرة الزيّات والتي بيّنت فيها أن الأمانة تقوم بالعديد من الحملات الرقابية والتفتيشية، وتأتي هذه الورشة من منطلق مسؤولية الأمانة بتوعية المجتمع نحو الظواهر السلبية.

تلى ذلك ورقة عمل قدمتها مدير عام الإدارة العامة النسائية بوكالة الخدمات بالأمانة أ. نجد الدوسري والتي بينت فيها عن أفضل الممارسات الصحية في الصالونات النسائية، والإجراءات النظامية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ونظامية المنشأة.

كما أوضحت الدوسري بأن هنالك ٤ ظواهر سلبية منتشرة في الصالونات النسائية يتم التركيز عليها وهي: سوء نظافة الأدوات، مستحضرات منتهية الصلاحية، مستحضرات مجهولة المصدر، الأدوات التالفة، بحيث كل نقطة تُفصل بحسب المخالفات النظامية.

وعرضت مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر أ. إيمان الغامدي تجربة القسم النسائي في البلدية في الحد من الممارسات السلبية الخاطئة في بعض الصالونات النسائية .

وقدمت نائبة اللجنة الاستشارية النسائية في المجلس البلدي لحاضرة الدمام أ. شعاع الدحيلان عرضا وضحت فيه دور اللجنة في توعية المستفيدات من النساء والحد من الخلط بين التزيين والتجميل.

وأشار الصفيان أن الورشة اختتمت بمحاضرة توعوية قدمتها إخصائية جلدية الزمالة السعودية والزمالة العربية للأمراض الجلدية د . عزة الزهراني تناولت فيها بعض المفاهيم الخاطئة والحقيقية وناقشت الآثار السلبية والممارسات الخاطئة في بعض الصالونات النسائية وكيفية تفاديها .

وأبان الصفيان بأن الورشة شارك فيها نخبة من قيادات الأمانة النسائية و الاخصائيات في هذا المجال من خلال التطرق إلى العديد من المفاهيم الصحيحة والطرق الصحية السليمة في الصالونات النسائية في حلقة نقاشية.

وأكد الصفيان على أن الورشة تأتي ضمن سلسلة مبادرات أمانة الشرقية والتي تعمل على إطلاق مبادرات تعنى بالصحة العامة، من خلال اطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التوعوية التثقيفية، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية.