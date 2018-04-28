بالصور.. 9 كماليات في السيارة تستغلها الشركات لرفع الأسعار

عادل الحربي(صدى):

كشف متخصصون في مجال السيارات ، عن بعض الكماليات التي تستغلها شركات السيارات لرفع أسعارها ، حيث أنه أصبح هوس العملاء في الآونة الأخيرة لا يقتصر على شراء أحدث أنواع السيارات فقط، بل الأهم لديهم ما تحتويه السيارة من تقنيات متطورة وكماليات وتجهيزات رائعه تجذبهم.

ومن هذه الكماليات التي تستغلها الشركات المصنعة لرفع ثمن سياراتها :

فرش السيارات

وهي من الكماليات التي تبرز جمال السيارات وأناقتها، وتتعدد أنواعه من مختلف الجلود والألوان وهو ما يجذب المشترين، لذا تضعه الشركات كواحد من الكماليات.

تسخين مقاعد السيارة

تسخين مقاعد السيارة من طرق الدعاية للسيارات التي تبرزها الشركات المصنعة، وتخصصها الشركات للفئات الأعلى سعرا.

السقف الزجاجي البانورامي

وهي من أهم الكماليات في السيارات الأغلى سعرا التي تعتمد عليه الشركات المصنعة لرفع سعر السيارة، لرغبة وحب المشترين لهذه التقنية.

الكاميرا الخلفية للسيارة

توجد في العديد من الموديلات على مستوى التقنيات الخاصة بالسيارات بشكل قياسي، إلا أنها في كثير من الأحيان تتوفر بتكلفة إضافية.

نظام الملاحة

هي واحدة على رأس الابتكارات التكنولوجية الخاصة بالسيارات، تلك الأنظمة المتطورة التي تتبع وسائل اتصال مُحدثة بالأقمار الصناعية عن طريق شبكات الإنترنت، وعنصر من الكماليات المطلوبة جدا.

مثبت السرعة

هي من الكماليات المحببة لسائقي السيارات الذين يحبون السفر بسرعة ثابتة، وهي تقنية يتم تطويرها بحيث تصبح القيادة أكثر أمانًا.

لون السيارة

تعد ألوان السيارات واحدة من أهم الكماليات التي تستخدمها الشركات في الأسواق العالمية لزيادة أسعار بعض الموديلات، بحيث ترتفع أسعار بعض الألوان مثل الأبيض والأزرق والأحمر في الموديلات الرياضية عن بعض الألوان الأخرى بشكل واضح.