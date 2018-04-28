صحافيون يقيم ندوة إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم

الرياض(صدى):

ينظم ملتقى ” صحافيون ” ندوة بعنوان ” إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول العالم ” يوم الأحد ( ٢٩ – ٠٤ – ٢٠١٨م ) وذلك بفندق أوليان بمدينة الرياض في تمام الساعة (٠٨:٠٠) مساءاً .

ويتحدث فيها معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور / عبدالله الربيعة عن إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول العالم ” بحضور عدداً من سفراء الدول لدى المملكة و المسؤولين والأدباء والأكاديميين والإعلاميين.

هذا وقد أوضح رئيس ملتقى صحافييون الأستاذ معيض الرفدي بأن هدف الندوة إبراز إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتعريف بدور المملكة الإنساني حول العالم، وأضاف الرفدي بأن الدعوة عامة ويوجد مقاعد مخصصة للسيدات .