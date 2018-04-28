وفاة مواطن إثر سقوط شظايا مقذوفات الحوثيين بجازان
شهدت محافظة صامطة جنوبي جازان مساء أمس، سقوط شظايا مقذوفات عسكرية، أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية؛ مما أسفر عن وفاة مواطن؛ بالإضافة لتعرض منزلين و3مركبات لأضرار مختلفة.
وفي هذا السياق أوضح المقدم يحيي القحطاني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع المدني، أنه تم تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27438 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يصيبكم يا الحوثين. بمصيبة الغافلين