بالصور.. تشييع جثمان الشهيد سالم لمثواه الأخير بمركز حميد العلايا

راشد آل شريه(صدى):

شيع المصلون ظهر اليوم، جنازة الشهيد وكيل الرقيب سالم بن مسعود عسيري، من كتيبة المدرعات بقوة ” نجران ” ، حيث قاموا بتأدية صلاة الميت عليه.

وتقدم وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي؛ جموع المصلين على ” سالم ” الذي استُشهد فجر اليوم بالحد الجنوبي بنجران؛ وذلك أثناء دفاعه عن الدين والوطن ضد ومواجهة مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بابنهم، الذي استشهد بميدان العز والكرام.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل محافظة محايل، قام بنقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، ونائبه، ووزير الداخلية، لأسرة الشهيد.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن صلاة الميت أُديت على الشهيد، بعد ظهر اليوم، ووري جثمانه في الثرى، بمركز حميد العلايا التابع لمحايل.