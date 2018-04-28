بالفيديو.. مفحط مستهتر يتسبب في حادث تصادم شنيع
وثق مقطع فيديو، واقعة تفحيط بإحدى الطرق، أسفرت عن وقوع حادث أليم، حيث أظهر المقطع مفحط مستهتر تسبب في تصادم مركبتين.
والشيء الملفت بالمقطع، أن استهتار المفحط لم يتأثر بهطول الأمطار، التي كانت تتساقط على السيارة خلال الفيديو، حيث وقع الحادث أثناء هطولها.
خديجه[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله نهايه الاستهتار هكذا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2370 ] نشر منذ 7 دقائق
المشكلة لايتعظون ممن سبقهم