بالفيديو.. مفحط مستهتر يتسبب في حادث تصادم شنيع

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، واقعة تفحيط بإحدى الطرق، أسفرت عن وقوع حادث أليم، حيث أظهر المقطع مفحط مستهتر تسبب في تصادم مركبتين.

والشيء الملفت بالمقطع، أن استهتار المفحط لم يتأثر بهطول الأمطار، التي كانت تتساقط على السيارة خلال الفيديو، حيث وقع الحادث أثناء هطولها.