نقل الطبيب الذي ساعد القوات الأمريكية في الوصول لـ ” بن لادن ” إلى مكان مجهول

إسلام آباد(صدى):

قام مسئولين بأجهزة الاستخبارات بباكستان، بنقل شكيل أفريدي، الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقلته، من سجن شمال غربي البلاد لمكان أكثر أمانًا.

وفي هذا السياق، كشف بعض النواب الأمريكيين، أن القضية ما هي إلا انتقام؛ لمساعدته في العثور على زعيم تنظيم القاعدة ومقتله، في عملية القوات البحرية الأمريكية الخاصة في مايو 2011.

من الجدير بالذكر أن ” أفريدي ” يقبع في السجن منذ نحو سبع سنوات؛ بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح الـ ” سي. أي. أيه ” في تعقب بن لادن والقضاء عليه، حيث يواجه حكمًا بالسجن 33 عامًا؛ وذلك بعد إدانته بمساعدة جماعة مسلحة، ونفى ” أفريدي ” هذه التهمة.