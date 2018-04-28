أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على 3 مناطق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا لسكان المنطقة الشرقية، وتضم: ” الجبيل، والدمام، والظهران، والنعيرية ” ، ينذر بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية، من الساعة 10:30 من اليوم السبت الموافق 28/4/2018م، وتنتهي الساعة الثانية عشر صباحًا من غدًا الأحد.

وأصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا أيضًا لمنطقة نجران، وتشمل: ” نجران، وبدر الجنوب ” ، تحذر فيه من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وذلك على أن تبدأ هذه الحالة الجوية على ” نجران ” ، من الساعة 12:00 من اليوم السبت، وتنتهي الساعة 22:00 من نفس اليوم.

كما حذرت الأرصاد أهالي منطقة الجوف، من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وتبدأ هذه الحالة الجوية على ” الجوف ” ، من الساعة 10:00 من اليوم السبت، وذلك على أن تنتهي الحالة الساعة 22:00 من اليوم ذاته.