مدرب روسيا: محمد صلاح هو الزعيم وهناك طريقة لإيقافه

نواف السالم(صدى):

قبل أسابيع من انطلاق مونديال روسيا 2018، يرى المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، إن نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح هو الزعيم حاليًا.

وقال ” تشيرتشيسوف ” ، عن نجم المنتخب المنافس لبلاده والذي يقع في المجموعة ذاتها، إنه يمكن القول إنه أفضل لاعب في العالم ” .

وتابع: ” أوافق كافة الأراء التي تتحدث عن أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حالياً، وهذا ما كان واضحاً بصورة جلية في مبارياته الأخيرة مع ليفربول، صلاح لم يتغير فحسب، بل تغيرت كافة الأشياء من حوله ما جعله يتمتع بإمكانيات كبيرة ” .

وأشار مدرب المنتخب الروسي إلى أنه يمتلك ” السر ” الذي يمكن من خلاله ” إبطال سحر ” النجم محمد صلاح مع المنتخب المصري، موضحًا أنه بالفعل تختلف طريقة مدرب المنتخبا لمصري كوبر عن كلوب مدرب ليفربول؛ لذلك سيكون هناك ثغرات يمكن استغلالها.

ويفتتح المنتخب الروسي منافسات كأس العالم بمواجهة الأخضر يوم 14 يونيو ثم يواجه بعدها المنتخب المصري ومنتخب أوروغواي يومي 19 و25 من الشهر نفسه، على الترتيب.