نهاية مأساوية لقصة حب بين مراهقين

مليكة فؤاد(صدى):

انتهت علاقة حب قوية بين شاب مغربي يبلغ من العمر ” 19 عاماً ” ، ومراهقة ” 17 عاماً ” ، بطريقة مأساوية في آخر لقاء لهما .

وكانت تلقت الشرطة المغربية ، بلاغاً يفيد بمصرع مراهقين سقطت عليهما صخرة كبيرة من مكان مرتفع .

على الفور أنتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة وبفحص المراهقين تبين أنهما شاب وفتاة ، وبالتحريات تم التأكد أنهما متحابان وكانا يتقابلان في هذا المكان سراً وبعيداً عن أهلهما الذين لا يعلمون بقصة حبهما .

هذا وقد خلف الحادث صدمة وسط أهل الشابين ، كما جرى نقل جثتي الراحلين إلى مشرحة إحدى المستشفيات القريبة من الواقعة لإخضاعهما للتشريح الطبي والتأكد أن وفاتهما جراء انحدار الصخرة عليهما أم هناك شٌبهه جنائية .