نهاية مأساوية لقصة حب بين مراهقين
انتهت علاقة حب قوية بين شاب مغربي يبلغ من العمر ” 19 عاماً ” ، ومراهقة ” 17 عاماً ” ، بطريقة مأساوية في آخر لقاء لهما .
وكانت تلقت الشرطة المغربية ، بلاغاً يفيد بمصرع مراهقين سقطت عليهما صخرة كبيرة من مكان مرتفع .
على الفور أنتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة وبفحص المراهقين تبين أنهما شاب وفتاة ، وبالتحريات تم التأكد أنهما متحابان وكانا يتقابلان في هذا المكان سراً وبعيداً عن أهلهما الذين لا يعلمون بقصة حبهما .
هذا وقد خلف الحادث صدمة وسط أهل الشابين ، كما جرى نقل جثتي الراحلين إلى مشرحة إحدى المستشفيات القريبة من الواقعة لإخضاعهما للتشريح الطبي والتأكد أن وفاتهما جراء انحدار الصخرة عليهما أم هناك شٌبهه جنائية .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1171 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
صقر🦅[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 1 ساعة
مافي شي إسمه حب المراهقة…فكر تغريبي وبس
الله يرمحمهم على كل حال ويغفر لهم ويصبر أهاليهم
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3428 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا هوا الحب اللي يزحزح الصخر من محله-ماهو مثل بعض الحب ماتحرك ذرة رمل-
الله يرحمهم -اعتقد انه كان كهف والصخور على شفا جرف او كان هناك من يراقبهم وخصوصا ان لهم فتره يتقابلون في نفس المكان واسقط الصخره او عملها كشكل فخ تهوي بادنى حركه- والله اعلم-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27438 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27438 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب الصوره ما تشير للخبر الي مو جود تعني طاحوا من مطان عالي
جيبوا صوره فيها صخره تدحرجت وطاحت فوقهم
المر[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 28 دقيقة
يحنوا بعض شالوا بعضهم الله يرحمهم احتمال فخ لهم لان المكان واحد اللي يترددوا عليه