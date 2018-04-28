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نهاية مأساوية لقصة حب بين مراهقين

نهاية مأساوية لقصة حب بين مراهقين
مليكة فؤاد(صدى):

انتهت علاقة حب قوية بين شاب مغربي يبلغ من العمر ” 19 عاماً ” ، ومراهقة ” 17 عاماً ” ، بطريقة مأساوية في آخر لقاء لهما .

وكانت تلقت الشرطة المغربية ، بلاغاً يفيد بمصرع مراهقين سقطت عليهما صخرة كبيرة من مكان مرتفع .

على الفور أنتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة وبفحص المراهقين تبين أنهما شاب وفتاة ، وبالتحريات تم التأكد أنهما متحابان وكانا يتقابلان في هذا المكان سراً وبعيداً عن أهلهما الذين لا يعلمون بقصة حبهما .

هذا وقد خلف الحادث صدمة وسط أهل الشابين ، كما جرى نقل جثتي الراحلين إلى مشرحة إحدى المستشفيات القريبة من الواقعة لإخضاعهما للتشريح الطبي والتأكد أن وفاتهما جراء انحدار الصخرة عليهما أم هناك شٌبهه جنائية .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 1 ساعة

مافي شي إسمه حب المراهقة…فكر تغريبي وبس
الله يرمحمهم على كل حال ويغفر لهم ويصبر أهاليهم

[ عدد التعليقات: 3428 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا هوا الحب اللي يزحزح الصخر من محله-ماهو مثل بعض الحب ماتحرك ذرة رمل-
الله يرحمهم -اعتقد انه كان كهف والصخور على شفا جرف او كان هناك من يراقبهم وخصوصا ان لهم فتره يتقابلون في نفس المكان واسقط الصخره او عملها كشكل فخ تهوي بادنى حركه- والله اعلم-

[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 28 دقيقة

يحنوا بعض شالوا بعضهم الله يرحمهم احتمال فخ لهم لان المكان واحد اللي يترددوا عليه

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