انتحار مراهقين في دبي.. والجهات الأمنية تتشكك في ” الحوت الأزرق “

أبوظبي(صدى):

شهدت ” دبي ” حادثة انتحار طالبين آسيويين من الجنسية نفسها، حيث أقدمت الطالبة الأولى التي تبلغ من العمر 16 عامًا، على شنق نفسها، أما الطالب الثاني ” 15 عام ” قام برمي نفسه من الطابق الثاني.

وفي هذا السياق، باشرت الأجهزة الأمنية بـ ” دبي ” التحقيق في الحادثتين، مرجحين وجود لعبة ” الحوت الأزرق ” وراء إقدام الطالبين على الانتحار؛ حيث تم فحص هاتف المراهقين؛ للتأكد من صحة هذه الاستنتاج.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الواقعة الأولى حدثت مساء الثلاثاء، حيث قامت الفتاة بخنق نفسها في سريرها حتى فارقت الحياة، وبالتحقيق تبين أن هذه ليست المرة الأولى تحاول فيها الفتاة التخلص من حياتها.

أما الواقعة الثانية، حدثت في اليوم التالي، حيث قام الطالب بالتخلص من حياته، رمى نفسه من شرفة شقته بالطابق الثامن.

يُذكر أن لعبة ” الحوت الأزرق ” حصدت مؤخرًا العديد من أرواح المراهقين في دول العالم، حيث تشمل اللعبة من تحديات لمدة 50 يومًا، وفي التحدي الأخير يطلب من اللاعب الانتحار.