الفضلي يفتتح مختبر التشخيص البيطري بالأحساء

سعيد العجل(صدى):

افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم مبنى مختبر التشخيص البيطري بالأحساء الذي تم تأهيله مؤخراَ بتكلفة اجمالية 11.000.000ريال (أحد عشر مليون ريال) الذي يعد واحدا من ١٦ مختبرا بيطريا في مناطق المملكة.

وتم تحديث المختبر بأجهزة مخبرية حديثة خلال العام 2017م بتكلفة اجمالية بلغت ٨٥٠ ألف ريال.

ويخدم المختبر مربي الثروة الحيوانية في محافظة الأحساء بالكشف عن الأمراض الحيوانية والمشتركة بين الإنسان والحيوان، خصوصاً أمراض السل والسعار، والمساهمة في أعمال الوزارة للتقصي والسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠.

ويعمل بالمختبر ٤٢ موظفاً من أخصائيين وفنيين.

يذكر أن مختبر التشخيص البيطري بالأحساء يقع على مساحة حوالي 3000متر مربع وقام بإجراء 22.284 اختبارا للكشف عن الأمراض الحيوانية خلال العام 2017م.