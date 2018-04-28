فتح مجالات جديدة بالسوق وزيادة 35% بالإيرادات بتخصيص النقل

علي القحطاني(صدى):

كشف مختصون أن تخصيص قطاع النقل، يعمل على تسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة النقل العام، ودخول شركات جديدة، وجذب الشركات العالمية الرائدة في القطاع لتنويع الاستثمار، كما أنه يهدف إلى القضاء على البيروقراطية بالجهات الحكومية، ويعمل على تحسين الخدمات بأقل الاسعار.

وأوضح المختصون أن تخصيص قطاع النقل سيؤدي إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية، كما يزيد من دخل المملكة، بنسبة 35 %، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في السوق؛ مما يحفز الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في القطاع، وبالتالي فإنها ستعمل على نقل الخبرة، والتقنية لفتح مجالات جديدة بقطاع النقل.