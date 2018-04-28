استسلام قائد حوثي لقوات التحالف في ظهران الجنوب

فهمي محمد(صدى):

قام قائد حوثي من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة، بتسليم نفسه لقوات التحالف العربي، في منفذ علب الحدودي بظهران الجنوب، أمس الجمعة.

جاء ذلك بعد إعلان حالة الطوارئ القصوى في محافظات ” صعدة وعمران وصنعاء ” ، من قِبل عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيا الإرهابية، وذلك في أعقاب مقتل صالح الصماد، الأسبوع الماضي، إثر غارة لمقاتلات التحالف.

وأوضحت مصادر، أن القائد الحوثي المنشق هو شيخ قبلي، مرجعة سبب انشقاقه إلى قيام فرقة ” الموت ” التابعة لأبوعلي الحاكم، بتصفية العشرات من أبناء قبائل صعدة، زاعمين أنهم كانوا يتعاونون مع قوات الشرعية في نقل المعلومات.