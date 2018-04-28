دياز في الاحتياطي.. ” الجابر ” يسعى لحسم ملف مدرب الهلال

نواف السالم(صدى):

يسعى سامي الجابر رئيس نادي الهلال؛ لإنهاء ملف مدرب الزعيم خلال الفترة القادمة.

ويفكر الجابر في العديد من الأسماء، ولا تخلو قائمة المدربين من اسم رامون دياز، إلا أنه يوجد على سبيل الاحتياط؛ في حالة الفشل في التوصل لاتفاق مع أخر.

وكان الزعيم أقال المدرب الأرجنتيني على خلفية تراجع أداء الهلال في المواجهات الأسيوية والفشل في تحقيق الفوز في دور المجموعات.