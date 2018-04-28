دياز في الاحتياطي.. ” الجابر ” يسعى لحسم ملف مدرب الهلال
يسعى سامي الجابر رئيس نادي الهلال؛ لإنهاء ملف مدرب الزعيم خلال الفترة القادمة.
ويفكر الجابر في العديد من الأسماء، ولا تخلو قائمة المدربين من اسم رامون دياز، إلا أنه يوجد على سبيل الاحتياط؛ في حالة الفشل في التوصل لاتفاق مع أخر.
وكان الزعيم أقال المدرب الأرجنتيني على خلفية تراجع أداء الهلال في المواجهات الأسيوية والفشل في تحقيق الفوز في دور المجموعات.
الواقع[ عدد التعليقات: 6101 ] نشر منذ 8 دقائق
أكثر من 2 مليون مدرب حول العالم واخر شيء ترجع على دياز النكبة الذي نفخه الإعلام وأضاع البطولات الشبه محققة للهلال بكل سهولة لضعف قرائته الخصوم وكذلك لايوجد عنده حسن التصرف أثناء المباراة في أحداث التغيير مدرب عادي جدا جدا