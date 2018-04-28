في مسرحية هزلية.. أردوغان يترشح للانتخابات الرئاسية التركية المبكرة

أنقرة(صدى):

ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية المبكرة؛ التي ستقام 24 يونيو المقبل في ظل قانون الطوارئ تماماً مثل الاستفتاء على زيادة صلاحيات الرئيس الذي تم إجراؤه في أبريل الماضي.

وأعلن اردوغان ترشحه عبر نشره لصورته على حسابه الرسمي على “تويتر”، وهو يُوقّع وثيقة ترشحه ويقدمها لنائبي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مصطفى إلي طاش، ومحمد موش.

ومن المقرر أن يبدأ أردوغان حملته في مسرحية الانتخابات والديمقراطية المزيفة، اليوم السبت، من مدينة إزمير غربي البلاد.