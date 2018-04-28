حساب المواطن يكشف شروط تبعية الأبناء في حالات الطلاق

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن شروط تبعية الأبناء في الحصول على الدعم في حالات الطلاق؛ وذلك ردًا على مواطنة استفسرت عن الأمر.

وسألت إحدى المواطنات حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” إذا كانت الأم مطلقة ولديها أطفال بحضانتها وسجلتهم تابعين لها في حساب المواطن؛ فهل يستطيع الأب تسجيلهم تابعين له، أو يغير وضعهم، مع العلم بأن الأطفال بحضانة الأم لا الأب؟ ”

وأجاب الحساب السيدة موضحًا أنه بإمكان الأم المطلقة إضافة الأبناء تابعين لها في البرنامج، إذا توافر لديها صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان.