واتساب يطرح تحديثا جديدا يزيل أخطر مخاوف مستخدميه

نورة الشهري(صدى):

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ” واتساب ” تحديثًا جديدًا، أكدت أنه يستطيع التخلص من أخطر المخاوف التي تواجه المستخدمين، حيث يمكن التحديث جميع مستخدمي التطبيق من معرفة من يجمع، ويتتبع معلوماته وبياناته الخاصة.

كما يمكن التحديث الجديد بـ ” واتساب ” من إيقاف أي عمليات جمع أو تتبع لمعلومات المستخدم وبياناته الخاصة ورسائله، فضلًا عن جعل التحكم بالكامل في يد المستخدم، ليتحول التطبيق إلى تطبيق مشفر بصورة كاملة.

وعن طريقة تحميل وتشغيل التحديث الجديد لتطبيق ” واتساب ” ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- في البداية، يجب أن يحصل المستخدم على نسخة ” بيتا ” من تطبيق ” واتساب ” ، التي يسمح بتحميل كافة التحديثات التجريبية الخاصة بالتطبيق.

2- يطلب المستخدم التحديث الجديد بعد الحصول على النسخة.

3- يدخل المستخدم إلى ” الإعدادات ” الخاصة بـ ” واتساب ” بعد تحميل التحديث، ثم يختار أيقونة ” الحساب ” بعدها.

4- بعد ذلك، يختار المستخدم أيقونة جديدة باسم ” طلب بيانات الحساب ” .

5- وبعدها، تصلك رسالة بأن ” واتساب ” يمكنه إعداد التقرير الخاص بكافة المعلومات المتعلقة بحسابك، ومن يقوم بتتبع بياناتك والمعلومات الخاصة بك، و كل قائمة من تراسلهم، والمجموعات التي تنضم لها، والصور الشخصية التي تضعها، لتختار بعدها أيقونة ” طلب التقرير ” .

6- يمكنك الدخول إلى الإعدادات مجددًا بعد وصول التقرير، لتختار أيقونة ” الحساب ” ، وتختار عدم مشاركة البيانات الخاصة بك أو معلوماتك لأي طرف آخر.