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بالصور.. هكذا شاهد سمو ولي العهد ” أعظم رويال رامبل ” من ملعب الجوهرة

بالصور.. هكذا شاهد سمو ولي العهد ” أعظم رويال رامبل ” من ملعب الجوهرة
طلال الغامدي(صدى):

شهدت مدرجات أعظم رويال رامبل في جدة، على ملعب الجوهرة المشعة، الذي أقيم أمس، حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

ونشر المصور سيف حموه صورًا لسمو ولي العهد؛ التقطها وهو يتابع نزالات العرض من المقصورة الرئيسة للملعب، معلقًا : ” من جديد ظهر وبان، الجوهرة تضيئ بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر لتشريف ومتابعة أعظم رويال رامبل في الجوهرة، مرحبًا ألف سيدي وشكرًا على هالجمال “.

يجدر الإشارة إلى أن الحضور الأخير لسمو ولي العهد في مدرجات الجوهرة المشعة كان في مباراة الأخضرواليابان بتصفيات كأس العالم .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظه لنا ويعطيه العافيه

[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 1 ساعة

😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 48 دقيقة

🙄🙄🙄

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