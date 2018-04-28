فيديو مروع لرجل يسير بالشارع حاملا رأس زوجته

بكين(صدى):

أثار رجل صيني الذعر بين المواطنين ، عقب سيره بلا مبالاة حاملا رأس زوجته المقطوعة في يده بأحد الأحياء الصينية المزدحمة.

وكان قتل الرجل البالغ من العمر ٣١ عاما زوجته بشقتهما المستأجرة ثم قطع رأسها وسار ممسكا بها حتى ألقاها في حاوية قمامة على الطريق.

سلم الرجل نفسه للشرطة بعد الحادث المروع الذي كان سببه نزاعا عائليا.