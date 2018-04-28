شركات الاستقدام تواجه السوق السوداء بعروض ترويجية للأسر

عادل الحربي(صدى):

طرحت بعض شركات الاستقدام عروض ترويجية للأسر مع اقتراب رمضان المبارك، وذلك لمواجهة السوق السوداء التي تعمل على تشغيل العمالة المخالفة خاصة في رمضان، لكثرة الطلب على العمالة المنزلية من الأسر.

وأوضحت مصادر أن تلك العروض ستكون بالساعة واليوم والأسبوع والشهر، لافتةً إلى إنه تبدأ الأسعار المتاحة من شركات الاستقدام بـ50 ريالًا للساعة، بينما اقتصر العرض على العمالة من نيجيريا وأوغندا، ولا زالت العمالة الفلبينية هي الأعلى سعرًا في التأجير لدي شركات الاستقدام؛ حيث طرحت عرض 70 ريالًا في الساعة خلال رمضان لهذه العمالة.

وأشارت المصادر إلى أن أزمة استقدام العمالة الإثيوبية في طريقها إلى الحل وعودتها إلى سوق الاستقدام قريبًا، بينما لا زالت العمالة الهندية متوقفة لعدة أشهر، وذلك للشروط التعجيزية التي وضعتها سفارة بلدهم، والمرفوضة لدي المختصين من المملكة.