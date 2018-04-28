بالصورة.. ” جاتها إشارة وقامت تلبي النداء “.. سعودية تطير بعباءتها السوداء

علي القحطاني (صدى):

وظهرت في الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة مرتدية عباءة سوداء ومرتفعة عن الأرض بمسافة، ما أُثار الدهشة والريبة بين المغردين.

وتفاعل المغردون مع وسم ” سعودية تطير بعباءتها ” بين السخرية ومحاولة توضيح حقيقة هذه الفتاة الطائرة على حد وصفهم.

وعلقت إحدى المغردات على الصورة، قائله ” طرناااا قبل مانسووو… كم انتي عظيمه ياالمرأه السعودية “، بينما استنكرت أخرى هذا الخبر معلقه ” وين العبايه بالصورة! بس عشان البدلة الي لابسته لونه اسود صارت عبايه ! “.

ونشر أحد المغردين صورة المرأة مع صورة القمر مغردًا ” جاتها اشاره وقامت تلبي النداء “، في إشارة منه للسحر.

فيما كشف بعض المغردون حقيقة هذه المرأة، مؤكدين أنها صورة لفتاة قامت بالقفز من قمة عالية مرتدية لباس خاص ظهر وكأنه عباءه ولكنه لباس خاص بالطيران وله ألوان عديدة غير الأسود وتسمى ” بدلة سنجاب “، ناشرين صور للبدلة.