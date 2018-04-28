” خلفان ” يحذر أفريقيا من تدخل الدوحة..ويؤكد: التحالف القطري الإيراني شر

طلال الضوي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي اسلابق ضاحي خلفان تميم، اليوم السبت، أن التحالف القطري الإيراني تحالف شر يستهدف العالم وينشر الإرهابيين في كل أرجاء الأرض.

وأوضح ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن حمد بن جاسم اعترف أن قوة وتأثير أي دولة بدسائسها ولا بحجمها، قائلًا ” يقول حمد بن جاسم أن قوة و تأثير اي دولة لا بحجمها…اي بمعنى بدسائسها.!! وقد فعل ذلك وهو لا يعلم أن الذين سكتوا عليه كانوا يحشمون من الشعب القطري وإلا أفعال الحمدين مشينة..لكن بعد أن بلغ السيل الزبي قيل لهما إذهبا !!! “.

وطالب بفرض عقوبات دولية على قطر لاستمراها في دعم الإرهاب، لافتًا إلى أن تنظيم الحمدين لن يتراجع عن دعم الإرهابيين إلا بفرض عقوبات دولية على قطر الحمدين.

وعن تدهل قطر في أفريقيا، أكد ” خلفان ” أن دخول جماعة الإخوان بدعم من قطر إلى القرن الأفريقي سيخلق من هذا القرن ” قرنًا للإرهاب “، موجهًا نصيحة للاتحاد الأفريقي بالتصدي لمخطط قطر تركيا في القرن الأفريقي.

يُذكر أن الدوحة تدعم مجموعات إرهابية في الصومال بشكل مباشر وعلني، حيث تقدم كافة طرق الدعم للجماعات الإرهابية بالاتفاق مع جماعة الإخوان بهدف ” أفغنة ” الصومال، مستخدمين منطقة القرن الأفريقي كقاعدة خلفية وساحة جديدة للجهاد.