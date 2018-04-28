بعد تتويج العالمي ” سترومان “.. أعظم رويال رامبل يتصدر تويتر

نواف السالم(صدى):

شهدت المملكة، مساء أمس الجمعة، منافسات أعظم رويال رامبل للمرة الأولى على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، بطريقة مختلفة عن المعتادة في مثل هذه المنافسات.

وتفاعل المواطنون مع منافسات أعظم رويال رامبل، مدشنين وسم ” #اعظمرويالرامبل “، احتفالًا بهذه المناسبة الرائعة التي تقام على أرض مدينة جدة.

ووجه المغردون الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على دعمه لهذه المنافسة، والجهد المبذول لإخراجها العرض التاريخي بهذا الشكل الرائع.

يُذكر أن فعاليات أعظم رويال رامبل بدأت، مساء أمس الجمعة، بحضور نخبة من المصارعين العالميين والمستشار تركي آل الشيخ، وانتهت بتوويج المصارع العالمي براون سترومان.

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