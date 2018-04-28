إلزام زوج بتوفير مسكن خاص لزوجته وأبنائها بعد جمعها مع ضرتها

علي القحطاني (صدى):

تواصل وزارة العدل دورها في نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع، من خلال تقديم مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة عن المحاكم في المملكة.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن القضاء يلزم الزوج بتوفير مسكن خاص ومستقل لزوجته وأبنائها منه تليقها بها، لكونه جمعها مع ضرتها في مسكن واحد.