إلزام زوج بتوفير مسكن خاص لزوجته وأبنائها بعد جمعها مع ضرتها
تواصل وزارة العدل دورها في نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع، من خلال تقديم مجموعة من الأحكام القضائية المنتقاة الصادرة عن المحاكم في المملكة.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن القضاء يلزم الزوج بتوفير مسكن خاص ومستقل لزوجته وأبنائها منه تليقها بها، لكونه جمعها مع ضرتها في مسكن واحد.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة
يسعد صباحكم بالخيرات🌸
وليه يعترض المدعي عليه طيب من حقها وابسط حقوقها كمان
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10348 ] نشر منذ 51 دقيقة
اصلا مدري كيف تزوجته وهو متزوج 🙄🙄🙄!!!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16684 ] نشر منذ 46 دقيقة
قرار حكيم ومنطقي جدا