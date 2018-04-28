” آل الشيخ ” عن أعظم رويال رامبل: هذه بداية المشوار
علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على استضافة المملكة لمنافسات أعظم رويال رامبل.
ونشر ” آل الشيخ ” صورًا من المنافسات على حسابه الرسمي على ” تويتر “، معلقًا ” أمنيات الكثيرين تحققت باستضافة هذا الحدث العالمي لـ WWE .. وهذه بداية المشوار “.
يُذكر أن فعاليات أعظم رويال رامبل بدأت، مساء أمس الجمعة، بحضور نخبة من المصارعين العالميين والمستشار تركي آل الشيخ، وانتهت بتتويج المصارع العالمي براون سترومان.
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عبدالرحمن ..[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
انتهت مسرحية المصارعة بهذه النتيجة بعد أن دُفِع عليها الملايين من الدولارات ؟!
هل بهذه السخافات سيتقدم البلد ويتطور أم بمراكز العلم والبحوث والدراسات ؟
هل فعلاً المجتمع كان بحاجة لرؤية هؤلاء القوم (شذاذ الآفاق) وهم بملابسهم الفاضحة
أم أنه كان بحاجة حقيقية إلى رؤية مشاريع تنموية ومنشآت حضارية يستفيد منها المواطن الكادح ؟
ما هذا يا هيئة الرياضة ويا هيئة الترفيه ؟ أين الأمانة التي حُملتم إياها والتي سيسألكم الله عنها يوم العرض عليه ؟
لن ينفعكم كل هذا المنكر وسيكون حجة عليكم لا لكم .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 53 دقيقة
طيب ياعبدوووووووووووووووووووووووووو
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 52 دقيقة
ليته يرنع ال الشيخ بكس يبطحه
ههههههههههههههههههههههههههه