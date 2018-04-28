” آل الشيخ ” عن أعظم رويال رامبل: هذه بداية المشوار

نواف السالم(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على استضافة المملكة لمنافسات أعظم رويال رامبل.

ونشر ” آل الشيخ ” صورًا من المنافسات على حسابه الرسمي على ” تويتر “، معلقًا ” أمنيات الكثيرين تحققت باستضافة هذا الحدث العالمي لـ WWE .. وهذه بداية المشوار “.

يُذكر أن فعاليات أعظم رويال رامبل بدأت، مساء أمس الجمعة، بحضور نخبة من المصارعين العالميين والمستشار تركي آل الشيخ، وانتهت بتتويج المصارع العالمي براون سترومان.

اقرأ أيضًا