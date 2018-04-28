بالفيديو والصور.. البرد يتساقط على الرياض ومواطنون يوثقون برجل الثلج

حمود العنزي (صدى):

تشهد منطقة الرياض، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، خاصة محافظة المزاحمية الواقعة غرب الرياض.

ورصد المواطنون أمطار الرياض في مقاطع فيديو وصور، التي أظهرت تغطية مياه الأمطار للشوارع والطرقات.

وتفاعل المواطنون مع البرد المصاحب للأمطار بطريقة طريفة، حيث وثق أحد المواطنين تساقط البرد بصور تظهر تغطية الثلوج للبيوت، بينما قام آخر بتصميم رجل الثلج، وقال آخر ” برد قوي جدًا بالرياض “.

وكانت الأرصاد حذرت من تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض، على أن تستمر الحالة حتى الخامسة فجرًا، وسط تحذيرات قادة السيارات من الحوادث.