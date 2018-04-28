مقتل القيادي ” الخيواني ” و 170 حوثي في غارات للتحالف بصنعاء

فهمى محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم السبت، مقتل قائدين والعديد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في غارات للتحالف العربي بالعاصمة صنعاء.

وتداولت أنباء عن مقتل القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني المكنى بـ ” أبو الكرار ” في الغارات، بالإضافة إلى مقتل ما يزيد عن 170 عنصر من الحوثيين في غارة على الحصبة.

يُذكر أن طيران النحالف العربي شن نحو 10 غارات جوية استهدفت تجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية خلف منصة السبعين وعند مقر وزارة الداخلية بمنطقة الحصبة بصنعاء.

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