” المطلق ” يهاجم الدعوة لتضمين الهوية الوطنية.. ويؤكد: المدينة تضم اليهود والمنافقين
أعلن عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، رفضه الكامل لتضمين بطاقات الهوية الوطنية تعريفًا بالمذهبية والعنصرية عليها.
وأكد ” المطلق ” خلال برنامجه ” استديو الجمعة ” في إذاعة نداء الإسلام، أنه منذ أن قامت الدولة الإسلامية في عهد عمر – رضي الله عنه – وبلاد المسلمين فيها جميع الفئات والمذاهب، وأن التعايش بين الفئات والأديان والمذاهب والطوائف كان موجودًا منذ نشأتها.
واستشهد ” المطلق ” في هذا الأمر بسلوكيات النبي ﷺ، قائلًا ” المدينة المنورة منذ عهد النبي ﷺ وهي تضم جميع الفئات من مسلمين ويهود ومنافقين ومشركين، ولم يأمر النبي ﷺ بتحديدهم ووضع علامات عليهم “.
وجاء رد المطلق ردًا على دعوة أحد المتصلين بتضمين البطاقات تعريفًا بالمذهبية، حيث قال أحد المتصلين ” لو جاءك أحد مستأجرًا في البيت، أو سيشترك معك في تعاملات ومعاملات، وستعطيه وتأخذ منه، وأنت تجهل مذهبه وتفكيره وتوجهاته، أو (مداخله ومخارجه).. وبحكم أن فضيلتكم مستشار في الديوان الملكي، ألم يأنِ الأوان أن يُكتب في الهوية الوطنية الصوفي صوفيًّا، والشيعي شيعيًّا، والعلماني علمانيًّا؟! “.
abdul[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا النوع من التفكير نتاج التطرف الديني والمذهبي والوطني. ولهاذا لم ارتاح حتي من شعارات ” السعودية اولا ” لان مثل تلك الشعارات التي تتعالي علي الاخرين بالوطنية والقومية، لا تأتي بخير علي شعبها علي المدي الطويل وان راينا بعض المحاسن لها مثل توطين بعض الوظائف ولفترة قصيرة. الكل يجب ان يعيش في البلد متحابين متكاتفين لان البلد لا يستقر الا باستقرار جميع الساكنين فيه سواء كانوا مواطنين او وافدين مقيمين. واي اشارة يميز بينهما سيؤدي بالتالي الي خلق فئة مسيطِرة واخري مسيطَر عليها، والنتيجة دولة عنصرية متخلّفة عن الركب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46283 ] نشر منذ 7 دقائق
جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وكلامك صائب وهو عين العقل ,, حفظك الله ..
مغرد[ عدد التعليقات: 1490 ] نشر منذ 4 دقائق
تفكير عقيم غبى هل عندنا ناس لا زالت تفكر بهذه العقليه المواطن مواطن سوائا صوفيا سنينا او شيغيا او علما نيا يريد ان يفرق بين الامه هو وامثاله والله اسغرب ناس تفكر كذا المملكه تعا مل مع جميع موا طنيها والمقيمين بدون اى تميز بينهم اسئل الله ان يهديه الى رشده المتصل وياليت يروح يتعلم على شان يفكر صح