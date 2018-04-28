بالفيديو.. طالب كفيف يتحدى أستاذه ويتخرج من كلية الإعلام

حمود العنزي (صدى):

تحدث طالب كفيف عن قصة نجاحه التي تحمل الكثير من التحديات والإصرار ، بعدما تمكن من التخرج من كلية الإعلام وإتمام دراسته رغم إحباط المحيطين به .

وقال خالد الحربي ، وهو أول طالب كفيف بكلية الاتصال والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، خلال حواره لبرنامج ” ترند السعودية ” ، إنه واجه العديد من الصعوبات وكانت أكثرها قسوة كلمة قالها له أحد المدرسين بالجامعة .

وأشار ” الحربي ” إلى أن وكيل الكلية علق على حالته قائلًا له ” ما راح تقدر تعدي ها التخصص ” ، وقدم له نصيحة بتغيير الكلية مضيفًا ” بدل أن تجد نفسك مضطرًا للنقل في مستويات متقدمة ” .

ولفت الطالب الكفيف ، إلى أنه تحدى هذه الكلمات ، وأصر على الاستمرار في هذا التخصص ، متحديًا كل ما مر به من صعوبات ، حتى نجح اليوم في التخرج .