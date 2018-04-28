اتحاد الكرة يسمح لمنصور الحربي بالمشاركة في لقاء السد القطري

نواف السالم(صدى):

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، السماح للاعب المنتخب الوطني ، منصور الحربي ، بالانضمام إلى الرباعي الدولي محمد العويس ، ومعتز هوساوي ، وحسين المقهوي ، ومهند عسيري ، للمشاركة في المباريات الآسيوية .

وجاء هذا القرار بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم ، ليشارك ” الحربي ” مع الراقي في مواجهتي الذهاب والإياب أمام السد القطري ضمن دور الـ 16 من بطولة الدوري الآسيوية ، والمقرر لهما يومي 7 و 14 مايو المقبل .