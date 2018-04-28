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اتحاد الكرة يسمح لمنصور الحربي بالمشاركة في لقاء السد القطري

اتحاد الكرة يسمح لمنصور الحربي بالمشاركة في لقاء السد القطري
نواف السالم(صدى):

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، السماح للاعب المنتخب الوطني ، منصور الحربي ، بالانضمام إلى الرباعي الدولي محمد العويس ، ومعتز هوساوي ، وحسين المقهوي ، ومهند عسيري ، للمشاركة في المباريات الآسيوية .

وجاء هذا القرار بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم ، ليشارك ” الحربي ” مع الراقي في مواجهتي الذهاب والإياب أمام السد القطري ضمن دور الـ 16 من بطولة الدوري الآسيوية ، والمقرر لهما يومي 7 و 14 مايو المقبل .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 24 دقيقة

قرر الإتحاد ( الهلالي ) مكافئة 11 لاعباً هلالياً بقضاء الصيف في مدن روسيا موسكو و سان بطرسبرغ

والله لو إننا داهنين روسنا بزيت جوز الهند ولابسين وزرة البنغالية

كرواتيا وبلجيكا فقط 6 طواقي عشان لا يضيع الدوري والحين حتى البليهي صار بالمنتخب

يا سوووبهاااان الله

يالله الظلم محلي والفضيحة قارية. شفنا ابونقطتين 😎

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