بالفيديو.. طائر ضخم يهاجم سيدة وتصده بالمجرفة

واشنطن(صدى):

هاجم طائر ضخم ، إمرأة أمريكية تٌدعى ” هيذر وادينجتون ٤٧ عامًا ” ، ما دفعها لمواجهته بالمجرفة .

وظهرت هيذر في مقطع فيديو صورته صديقتها ، وهي تستخدم المجرفة لمواجهة طائر ضخم حاول مهاجمتها داخل حظيرته مُصرِّا على مهاجمتها لتضطر أيضًا لاستخدام القش لصده.

يذكر أن الطائر كان عدوانيًّا لكونه أنثى بموسم وضع البيض وتريد ألا تحاط بأي تهديد.