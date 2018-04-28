بالفيديو.. طائر ضخم يهاجم سيدة وتصده بالمجرفة
هاجم طائر ضخم ، إمرأة أمريكية تٌدعى ” هيذر وادينجتون ٤٧ عامًا ” ، ما دفعها لمواجهته بالمجرفة .
وظهرت هيذر في مقطع فيديو صورته صديقتها ، وهي تستخدم المجرفة لمواجهة طائر ضخم حاول مهاجمتها داخل حظيرته مُصرِّا على مهاجمتها لتضطر أيضًا لاستخدام القش لصده.
يذكر أن الطائر كان عدوانيًّا لكونه أنثى بموسم وضع البيض وتريد ألا تحاط بأي تهديد.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت عندنا طيور كبيره كذا ونحطها بدل المفاطيح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46283 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه .. استلمت العجوز ,,
,, ماتنلام تدافع عن عشها ,,