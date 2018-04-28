10 غارات للتحالف العربي على مواقع حوثية بصنعاء وسقوط قتلى

فهمي محمد(صدى):

شنَّ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، نحو 10 غارات جوية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية، خلف منصة السبعين وعند مقر وزارة الداخلية بمنطقة الحصبة وفي محيط المطار وتبة الأمن السياسي.

وأسفرت الغارات، عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسقوط أحد القيادات الكبير للمليشيا الإيرانية.

كما تداولت أنباء، عن استهداف قيادات حوثية كبيرة، تشارك في التحضير والتحشيد لجنازة رئيس ما يسمى المجلس السياسي، صالحالصماد السبت في ميدان السبعين بصنعاء.