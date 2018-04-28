على مدار 4 عقود.. الوليد بن طلال يستعرض إنجازات مؤسسته الخيرية

عادل الحربي(صدى):

أعرب الأمير الوليد بن طلال، عن فخره بإنجازات مؤسسة ” الوليد للإنسانية ” على مدار 38 عاماً، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر موقع ” تويتر ” .

واستعرض الوليد بن طلال، إنجازات المؤسسة، مشيراً إلى أنها أنفقت ما يزيد عن 4 مليارات دولار في مشاريع خيرية، وخدمت أكثر من 533 مليون مستفيد على مستوى العالم، كما قامت بعدة مشاريع خيرية عربية وإقليمية ودولية ومحلية.

وتضمنت المشاريع التي أقامتها المؤسسة: مشروعا الإسكان والسيارات لـ100 ألف مستفيد، إعادة تدوير الأثاث، الأمن الفكري والحضاري، وبرنامج الحرفيين والحفاظ على التراث الوطني، ومشروع ” اسمعني ” .

وشكر الوليد بن طلال، فريق عمل المؤسسة الذي يتكون من 10 مواطنات، مؤكداً أن المؤسسة قامت بجهود في الـ6 قارات، وعمملت أكثر من 50 مشروعاً قائماً، ونفذت أكثر من 1000 مشروع.