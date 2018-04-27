بالصور.. إصابة 18 شخص بحادث سير ببرك عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغا مساء اليوم الجمعه عن حادث تصادم بين سيارتين وجهاً لوجه احدها صالون تقلها عائله مكونه من 16 فرد والاخرى النترا بها شخصان ونجم عنه عدد من الاصابات .

وتفصيلاً: بمتابعه من سعاده مدير عام الهيئه بالمنطقه تلقت العمليات بلاغا عن حادث تصادم عند الساعه 18:47 مساءً في البرك مقابل دره عمق حيث وجهت غرفه العمليات مدير مركز اسعاف البرك لفرز الحالات واتضح وجود 18 اصابه وعلى الفور تم توجيه7 فرق اسعافيه حيث تعاملت مع عدد من الاصابات الخطيره والمتوسطه ونقلها لمستشفى البرك .

وعدد من الحالات البسيطه والتي لا تعاني اي اصابه نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الاسعافيه .

وشددت الهيئه على لسان متحدثها ( بالابتعاد عن التجمهر بالحوادث وعدم نقل اي اصابه الا عن طريق الفرق الاسعافيه ).