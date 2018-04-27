بالصور.. نادي مكة لذوي الاحتياجات الخاصة بطلاً لبطولة المملكة

سعيد العجل(صدى):

بحضور الأستاذ رافد القضيب الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية والاستاذ باسم منقل عضو مجلس نادي الوحدة السابق والدكتور هاشم سرحان المشرف التربوي والأستاذ فهد السروي ممثل نادي مكة وعضو مجلس الادارة تم تتويج فريق نادي مكة لكرة الطائرة من وضع الجلوس بطلاً لبطولة المملكة والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة 11 شعبان 1439 هـ على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ، بمشاركة أندية نجران وجازان وجدة.

وقد حقق نادي مكة الفوز في المباراة النهائية على فريق نجران بثلاثة أشواط دون مقابل ليحصد المركز الأول وكأس البطولة، فيما حل فريق نجران ثانياً، وجاء فريق جدة في المركز الثالث وفريق جازان رابعاً في مباراة سبقت مباراة تتويج البطل .

هذا وقد تم تتويج فريق نادي مكة “الأبطال” بكأس الذهب بالاضافة لحصول لاعبي نادي مكة على كأس أفضل مرسل ؛ للاعب محمد العتيبي وكأس أفضل مستقبل للاعب خالد هريس وكأس أفضل معد للاعب ماجد الصحفي وكأس أفضل لاعب شامل للاعب عمر القحطاني وكأس أفضل حائط صد للاعب خالد الرويس؛ فيما حصل على كأس أفضل ضارب مشعل خالد من نادي نجران

وقد شكر الله تعالى كابتن الفريق اللاعب خالد هريس الحارثي على تحقيق نادي مكة لبطولة المملكة بمسماها الجديد مقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي وأعضاء النادي ولاعبي الفريق على مابذلوه من جهود تكللت بحمدالله بحصول نادي مكة على اللقب موضحاً أن نادي مكة قد اعتاد على اعتلاء المنصات وكسبه المراكز الأولى متمنياً دوام التوفيق