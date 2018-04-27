تريدها ولو ” جثة ” .. قصة فتاة تبحث عن والدتها منذ 19 عاما
” أن لا أريد إلا أمي .. أمي مشلولة أبغاها، مجنونة أبغاها، ميتة أبغى جثتها ” ، هكذا عبَّرت روان عن رغبتها القوية في رؤية والدتها التي تبحث عنها منذ أكثر من 19 عاماً.
وأكدت ” روان ” في حوارها ببرنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنها تبحث عنها منذ أن كانت في عمر الثامنة، واصفة إياها بأنها كانت أطهر وأطيب إنسانة في الوجود.
وتابعت، أن أمها كانت تعنف وتعود إلى معنفها وتقول له ” انا أحبك ” ، مؤكدة أنها اتصلت على جوال والدها منذ 10 سنوات وقال لها : ” الموت أقرب لك من شوفة بنتك ” .
وأوضحت أنها لجأت إلى وسائل الإعلام عندما يئست وطرقت كافة الأبواب دون فائدة، مضيفة أنها اكتشفت أنها لها عائلة كبيرة في الأردن وتتواصل مع جدتها دون أن تراها، حيث تبحث الجدة عن الأم المفقودة أيضاً.
وأشارت إلى أن أحد أخوالها أخبرها بأن أمها كانت محبوسة وهربت، مستطردة: ” ذهبت إلى المكان الذين قالوا إنها هربت منه فاكتشفت استحالة هذا الأمر.. أمي لم تغادر السعودية.. أمي إما محبوسة أو مقتولة ” .
واختتمت بأنها لجأت إلى ” تويتر ” ، لعل قضيتها تصل إلى صحاب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان ولي العهد.
معلمة[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله
فهد[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يعترك فيها يارب
فيصل[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 31 دقيقة
اختي الله يكون بعونك
الحربي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبي الله على كل ظالم
اذا تعرفي اسمها كامل ممكن بأذن الله تحصليها
اعوذ بالله من بعض البشر
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 30 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 25 دقيقة
كان عندي وسام وطار وكان عندي7000 تعليق وطار حظي مع صدى ماش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بس الان بتنافس معك يامعلمه واخذ الوسام قبلك
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يجمعك بامك..
يالله ..لوعة فراق الام ..محرق ..محزن ..💔😢
والعين ماتنثر على الخد ماها..
الا بلحظة انتحار العواطف..😢
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 966 ] نشر منذ 23 دقيقة
ابك على دنيا أحوالها دنيه…
تسعدك يوم… وسنيننن تغمك…
كل ما فيها باطل غير ذكر رحمن رحيم ان ضاقت بك الدنيا بدعوته تلفي أمورك صارت هنيه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 19 دقيقة
رجعت اقرأ الخبر ..مرة ثانية
.طيب امها هل هي سعودية ..؟
الذي بيظهر امك ويعرف عنها كل شي هو ابوك….
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10181 ] نشر منذ 13 دقيقة
لاحـــــــول ولا قـــــــوة إلا بالله .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10181 ] نشر منذ 3 دقائق
صـح إلسـانـك يا شـــيخ نجــر .
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ابك على دنيا أحوالها دنيه…خــــــــــاب كِـــــل مَـــــن تِـــــــــــريا مافيـــــــــــها .
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تسعدك يوم… وسنيننن تغمك…لوعِشت طول ألدَهَر ماراح تِلاقيها .