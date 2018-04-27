تريدها ولو ” جثة ” .. قصة فتاة تبحث عن والدتها منذ 19 عاما

عادل الحربي(صدى):

” أن لا أريد إلا أمي .. أمي مشلولة أبغاها، مجنونة أبغاها، ميتة أبغى جثتها ” ، هكذا عبَّرت روان عن رغبتها القوية في رؤية والدتها التي تبحث عنها منذ أكثر من 19 عاماً.

وأكدت ” روان ” في حوارها ببرنامج ” يا هلا ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنها تبحث عنها منذ أن كانت في عمر الثامنة، واصفة إياها بأنها كانت أطهر وأطيب إنسانة في الوجود.

وتابعت، أن أمها كانت تعنف وتعود إلى معنفها وتقول له ” انا أحبك ” ، مؤكدة أنها اتصلت على جوال والدها منذ 10 سنوات وقال لها : ” الموت أقرب لك من شوفة بنتك ” .

وأوضحت أنها لجأت إلى وسائل الإعلام عندما يئست وطرقت كافة الأبواب دون فائدة، مضيفة أنها اكتشفت أنها لها عائلة كبيرة في الأردن وتتواصل مع جدتها دون أن تراها، حيث تبحث الجدة عن الأم المفقودة أيضاً.

وأشارت إلى أن أحد أخوالها أخبرها بأن أمها كانت محبوسة وهربت، مستطردة: ” ذهبت إلى المكان الذين قالوا إنها هربت منه فاكتشفت استحالة هذا الأمر.. أمي لم تغادر السعودية.. أمي إما محبوسة أو مقتولة ” .

واختتمت بأنها لجأت إلى ” تويتر ” ، لعل قضيتها تصل إلى صحاب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان ولي العهد.