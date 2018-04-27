بالصور.. الأخضر يواصل تدريباته الصباحية والمسائية في ماربيا

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تدريباته ضمن المعسكر المقام في مدينة ماربيا الإسبانية ، ضمن المرحلة الرابعة من الإعداد للمونديال في روسيا .

وخصص المدير الفني للمنتخب ، خوان بيتزي ، الفترة الصباحية لإجراء اختبارات قياس وقوة لعدد ن اللاعبين في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة ، عبر أجهزة قياس متخصصة .

وفرض ” بيتزي ” على اللاعبين خلال فترة التدريب المسائية ، اختبارات السرعة والتحمل لكافة اللاعبين ، على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي .

وقسم المدرب الأرجنتيني ، اللاعبين إلى 3 مجموعات ، أثناء الاختبارات ، حيث اختتم التدريبات بتمارين الإطالة مع المعد البدني ، بينما خصص تمارين خاصة لحراس المنتخب برفقة مدرب الحراس .