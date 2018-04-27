مريم سعيد ترفض أتهامها بالخيانة
عبرت الإعلامية المغربية مريم سعيد عن استياءها من اتهام البعض لها بالخيانة ، عقب انضمامها لحملة ” مقاطعون ” ضد غلاء المعيشة التي أعلن العددي من الفنانين المغاربة التضامن معها .
وقالت مريم في منشور لها عبر انستجرام : ” من إبنة الشعب مقاطعون، ونرفض تسمية الحملة السلمية للمطالبة بتخفيض الأسعار خيانة ” .
وأضافت: ” ولنا الحق في الاعتراض على الاحتكار الذي يدفع ثمنه الضعفاء وذوي الدخل المحدود ” .
يٌشار إلى أن من أبرز الفنانين المشاركين في الحملة دنيا بطمة، وبسمة بوسيل وإبتسام تسكت.
صقر🦅[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 49 دقيقة
ماأدري ليه أكره هاذي اللي اسمها دنيا بطمة سبحان الخالق 😐😐🤬