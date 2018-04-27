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مريم سعيد ترفض أتهامها بالخيانة

مريم سعيد ترفض أتهامها بالخيانة
مليكة فؤاد(صدى):

عبرت الإعلامية المغربية مريم سعيد عن استياءها من اتهام البعض لها بالخيانة ، عقب انضمامها لحملة ” مقاطعون ” ضد غلاء المعيشة التي أعلن العددي من الفنانين المغاربة التضامن معها .

وقالت مريم في منشور لها عبر انستجرام : ” من إبنة الشعب مقاطعون، ونرفض تسمية الحملة السلمية للمطالبة بتخفيض الأسعار خيانة ” .

وأضافت: ” ولنا الحق في الاعتراض على الاحتكار الذي يدفع ثمنه الضعفاء وذوي الدخل المحدود ” .

يٌشار إلى أن من أبرز الفنانين المشاركين في الحملة دنيا بطمة، وبسمة بوسيل وإبتسام تسكت.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 49 دقيقة

ماأدري ليه أكره هاذي اللي اسمها دنيا بطمة سبحان الخالق 😐😐🤬

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