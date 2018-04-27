” تعليم الرياض ” يؤكد استمرار الدوام المدرسي في الأسبوع الحي
أكدت الإدارة العامة للتعليم بالرياض ، إن الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحي ، الذي يبدأ بعد غد الأحد ، ليسبق موعد الاختبارات النهائية ، سيبقى مستمرًا وفقًا للتوقيت الزمني السنوي المعتاد .
وأشار مدير عام تعليم المنطقة ، حمد الوهيبي ، إلى أنه سيتم تضمين الجدول الدراسي لساعة واحدة على الأقل في الأسبوع الحي ، لممارسة النشاط الحر بإشراف المعلمين ، لما له من فائدة في زيادة أثر التعليم من خلال الأنشطة .
وقال ” الوهيبي ” عبر حساب تعليم الرياض على ” تويتر ” : مديري المكاتب وقادة المدارس سيوثقون بيانات حضور الطلاب وغيابهم في برنامج نور، وستنفذ الاختبارات الشفهية والتحريرية والعملية حتى آخر يوم دراسي .
وتابع مضيفًا ” أحث زملائي المعلمين في الأسبوع الحيّ على التأكد من تحقيق الأهداف التعليمية، وتنفيذ الخطط لمعالجة ضعف الطلاب في مختلف المواد ” ، مشددًا على أولياء الأمور بضرورة حث الطلاب على الانضباط في الحضور كافة الأيام الدراسية في الأسبوع النشط ، ليحرصوا على التفاعل .
المر[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 31 دقيقة
له سنين وهو الاسبوع الميت مو معود حي او مايبغوه يرجع للحياه
معلمة[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 27 دقيقة
إذا كان الأسبوع ما قبل الإختباريحمل اسم الأسبوع الحي
إذاً باقي الأسابيع تُسمى بالأسابيع الميتة😏
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحمدلله اخيرا صار حي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحمدلله اخيرا صار حي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه