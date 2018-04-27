” تعليم الرياض ” يؤكد استمرار الدوام المدرسي في الأسبوع الحي

عادل الحربي (صدى):

أكدت الإدارة العامة للتعليم بالرياض ، إن الدوام الرسمي خلال الأسبوع الحي ، الذي يبدأ بعد غد الأحد ، ليسبق موعد الاختبارات النهائية ، سيبقى مستمرًا وفقًا للتوقيت الزمني السنوي المعتاد .

وأشار مدير عام تعليم المنطقة ، حمد الوهيبي ، إلى أنه سيتم تضمين الجدول الدراسي لساعة واحدة على الأقل في الأسبوع الحي ، لممارسة النشاط الحر بإشراف المعلمين ، لما له من فائدة في زيادة أثر التعليم من خلال الأنشطة .

وقال ” الوهيبي ” عبر حساب تعليم الرياض على ” تويتر ” : مديري المكاتب وقادة المدارس سيوثقون بيانات حضور الطلاب وغيابهم في برنامج نور، وستنفذ الاختبارات الشفهية والتحريرية والعملية حتى آخر يوم دراسي .

وتابع مضيفًا ” أحث زملائي المعلمين في الأسبوع الحيّ على التأكد من تحقيق الأهداف التعليمية، وتنفيذ الخطط لمعالجة ضعف الطلاب في مختلف المواد ” ، مشددًا على أولياء الأمور بضرورة حث الطلاب على الانضباط في الحضور كافة الأيام الدراسية في الأسبوع النشط ، ليحرصوا على التفاعل .