  • الجمعة 27

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. حدث مفاجئ يعكر أجواء الرويال رامبل

بالفيديو.. حدث مفاجئ يعكر أجواء الرويال رامبل

بالفيديو.. حدث مفاجئ يعكر أجواء الرويال رامبل
نواف السالم(صدى):

اخترقت أجواء السعادة التي كانت منتشرة على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم، في جدة، مفاجأة عكَّرت هذه الأجواء بوجود علم إيراني داخل الحلبة.

كان العلم للمصارعين الأمريكان من أصل إيراني الأخوان Daivari في حلبة المصارعة المجهزة؛ أثناء التعريب بالمصارعين السعوديين الذين تدربوا لمدة أسبوع كامل مع WWE.

وأظهر مقطع فيديو، موقف بطولي للمصارعين السعوديين وهم: ناصر، فيصل، حسين، منصور ، حيث لم يتركوا المصارع الإيراني يستفز الجماهير بعلم بلاده وبعكر عليهم الأجواء.

وتلقى أحد المصارعين الإيرانيين ضربة قوية أخرجته من الحلبة، ومن ثم تساقطت عليه ضربات أخرى، ما دفعهم إلى الخروج سريعاً والهروب قبل انتهاء النزال.

 


الوسوم:, , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 1 ساعة

كيف يسمحوله انه يدخل بها الطريقة

[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا مخطط واضح لافساد الحفل

[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 1 ساعة

تمثيل وتمثيل سيء

[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 14 دقيقة

ليش ما يتتم فعاليه عندنا من دون مهزله؟

[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 10 دقائق

كان ودي انهم مسكوا المصارع وفصلوا علم ايران سروال على ……………..اكرمكم الله ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *