بالفيديو.. حدث مفاجئ يعكر أجواء الرويال رامبل

نواف السالم(صدى):

اخترقت أجواء السعادة التي كانت منتشرة على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم، في جدة، مفاجأة عكَّرت هذه الأجواء بوجود علم إيراني داخل الحلبة.

كان العلم للمصارعين الأمريكان من أصل إيراني الأخوان Daivari في حلبة المصارعة المجهزة؛ أثناء التعريب بالمصارعين السعوديين الذين تدربوا لمدة أسبوع كامل مع WWE.

وأظهر مقطع فيديو، موقف بطولي للمصارعين السعوديين وهم: ناصر، فيصل، حسين، منصور ، حيث لم يتركوا المصارع الإيراني يستفز الجماهير بعلم بلاده وبعكر عليهم الأجواء.

وتلقى أحد المصارعين الإيرانيين ضربة قوية أخرجته من الحلبة، ومن ثم تساقطت عليه ضربات أخرى، ما دفعهم إلى الخروج سريعاً والهروب قبل انتهاء النزال.