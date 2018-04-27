بالفيديو.. حدث مفاجئ يعكر أجواء الرويال رامبل
اخترقت أجواء السعادة التي كانت منتشرة على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم، في جدة، مفاجأة عكَّرت هذه الأجواء بوجود علم إيراني داخل الحلبة.
كان العلم للمصارعين الأمريكان من أصل إيراني الأخوان Daivari في حلبة المصارعة المجهزة؛ أثناء التعريب بالمصارعين السعوديين الذين تدربوا لمدة أسبوع كامل مع WWE.
وأظهر مقطع فيديو، موقف بطولي للمصارعين السعوديين وهم: ناصر، فيصل، حسين، منصور ، حيث لم يتركوا المصارع الإيراني يستفز الجماهير بعلم بلاده وبعكر عليهم الأجواء.
وتلقى أحد المصارعين الإيرانيين ضربة قوية أخرجته من الحلبة، ومن ثم تساقطت عليه ضربات أخرى، ما دفعهم إلى الخروج سريعاً والهروب قبل انتهاء النزال.
فيصل[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف يسمحوله انه يدخل بها الطريقة
فهد[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مخطط واضح لافساد الحفل
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 1 ساعة
تمثيل وتمثيل سيء
سعيد الشهراني[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 32 دقيقة
واضح جداً تمثيل
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 20 دقيقة
اها
عبدالله[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 14 دقيقة
ليش ما يتتم فعاليه عندنا من دون مهزله؟
جلمود صخر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 12 دقيقة
تمثيل
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 10 دقائق
كان ودي انهم مسكوا المصارع وفصلوا علم ايران سروال على ……………..اكرمكم الله ..