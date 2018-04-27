” المراعي ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض
أتاحت شركة المراعي للألبان ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ولغير المواطنين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في الرياض .
وأشارت الشركة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– مدير التسويق التجاري: درجة البكالوريوس في تخصصات (التسويق، أو إدارة الأعمال).
– منسق التدريب ” للسعوديين ” : شهادة الدبلوم في تخصص الموارد البشرية.
ولفتت إلى أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 26 أبريل الجاري ، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنــــــــــا) .
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