استهتارا بالأرواح.. مليشيا الحوثي تقصف مستشفى بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

تعرَّضت مستشفى حيس بمحافظة الحديدة باليمن، اليوم الجمعة، إلى قصف بقذائف الهوان من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت مصادر طبية، استمرار القصف الذي استهدف مستشفى حيس حتى الآن، مشيرة إلى عدم وجود إصابات في صفوف العاملين بالمستشفى.

ويعتبر هذا القصف من قبل المليشيا الإيرانية؛ استهتاراً بأرواح المدنيين، واستهدافًا لمقدرات الشعب اليمني وبناه التحتية ومؤسساته التي تقدِّم خدماتها في الظروف التي يعيشها اليمنيون الآن.