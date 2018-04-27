الرائد يدك حصون الكوكب برباعية تقربه من البقاء

نواف السالم(صدى):

انتهى اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات ذهاب ملحق الصعود والهبوط بدوري المحترفين ، بفوز الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط لنظيره الكوكب .

وأحرز أهداف الرائد ، إسماعيل بانجورا في الدقيقة الـ 11 من ضربة جزاء ، فيما سدد صالح الشهري هدفًا ثانيًا للفريق في الدقيقة الـ 47 من عمر الشوط الثاني ليعزز به تقدم الفريق .

وحاول لاعبوا الكوكب تقليص حجم الخسارة بهدفهم الوحدي في الدقيقة الـ 64 من الشوط الثاني ، من خلال اللاعب السنغالي ميجنان ديوف ، ليعاود الرائد استعراض تألقه وتأكيد فوزه بهدف ثالث في الدقيقة الـ 72 لأديسون تراباي ، ويختتم الفريق الفائز أهدافه بآخر رابع في الدقيقة الـ 88 بفضل المغربي عصام الراقي .

يذكر أنه من المقرر أن يتجدد لقاء الفريقين الحاسم يوم 4 مايو المقبل ، لتحديد الفريق المتأهل للمشاركة في الموسم المقبل من بطولة دوري المحترفين .