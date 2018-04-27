بالفيديو.. سجينان يهربان من سجنهما بطريقة سينمائية

نيودلهي(صدى):

نشرت الشرطة الهندية مقطع فيديو يرصد لحظة هروب سجينين من حبسهما داخل مستشفى بمدينة أورانجاباد، بالهند، بطريقة سينمائية، بعدما استطاعا خداع حارسهما.

وكان تم نقل السجينين للمستشفى، بعد شكواهما من مشكلات صحية، وهناك طلب أحدهما المياه، وعند مناولة الحارس له زجاجة هاجمه هو وزميله واستطاعا تبادل الأدوار وحبسه مكانهما وفرا هاربين.

تمكن موظفو المستشفى، من مطاردة أحد السجناء وإلقاء القبض عليه، فيما تبحث الشرطة عن السجين الثاني، الذي تم إعلان هروبه.