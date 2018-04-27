مستشفى القويعية ينقذ شابان تعرضا لصاعقة في أحدى المنتزهات خلال هطول الأمطار

سعيد العجل(صدى):

تعرض شابان من المتنزهين في حديقة بالقرب من مستشفى القويعية العام إلى صاعقة خلال هطول الأمطار مساء يوم الخميس وقد تم نقلهم إلى مستشفى القويعية العام.

واتضح عند وصولهم إلى المستشفى عند الساعة (5 والدقيقة 50 مساء) أن القلب لدى المصاب الأول ( سعودي الجنسية ويبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما ) متوقف تماما عن النبض ومباشرة تم استدعاء فريق الإنعاش القلبي الرئوي بقيادة أخصائي القلب د/ عوني عثمان ومن ثم بدأ في اجراء عملية إنعاش قلبي رئوي للمصاب وبعد 12 دقيقة رجع القلب للنبض مرة أخرى ولله الحمد .

وبعد استقرار حالته تم تحويله إلى أحد مستشفيات الرياض لمزيد من التقييم والمتابعة وكان ذلك تحت اشراف ومتابعة من قبل المشرف علي أقسام العنايات المركزة د/ زهير عسيري الذي أشاد بالإجراءات التي تمت بمستشفى القويعية العام.

أما المصاب الآخر (سعودي الجنسية يبلغ من العمر 22 عاما) فقد تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة حيث كانت حالته غير مستقرة مع تسارع في ضربات القلب وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه ومن ثم مواصلة مراقبة نشاط القلب حتى تحسن حالته وقد خرج من العناية المركزة إلى القسم العام صباح يوم الجمعة وبعد أن تماثل للشفاء تم خروجه من المستشفى معافا ولله الحمد.