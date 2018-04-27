بالصور.. ” عمل الرياض ” يحرر 156 مخالفة وينذر 80 منشأة تجارية

علي القحطاني(صدى):

أقامت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، عدداً من الحملات التفتيشية المفاجئة على 1869 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 156 مخالفة، وإنذار 80 منشأة.

ونفَّذت مكاتب العمل حملاتها التفتيشية في محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية، والدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير.

من جانبه، صرَّح أحمد المطوع، مساعد مدير عام فرع الوزارة بالرياض، أن الحملات تأتي للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها، مشدداً على استمرار في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وعلى جميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضح أن الهدف منها: ضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مؤكداً على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.